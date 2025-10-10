Parma-Monza, le formazioni ufficiali: Cuesta cambia modulo e porta in panchina un 2010

È tutto pronto per Parma-Monza, amichevole del venerdì per la squadra di Cuesta, che servirà per dare minutaggio a chi ha giocato meno e magari provare nuovi schemi e trame sia offensive che difensive. Qualche sorpresa tra le scelte di Carlos Cuesta, che deve far fronte all'assenza dei nazionali. Ovviamente in porta agirà Corvi, che si troverà di fronte un'inedita difesa a quattro, composta da Begic a destra e Lovik a sinistra, mentre al centro ci sarà la coppia Troilo-Ndiaye. Sulla mediana tanti muscoli con Estevez e Ordonez, mentre Sorensen avrà compiti più offensivi. In attacco spazio a Djuric, che affiancherà Cutrone e Almqvist.

Attenzione anche alle scelte che potrebbero arrivare nella ripresa: il tecnico spagnolo si conferma un coraggioso, portando in panchina addirittura un classe 2010, il talentino del settore giovanile ducale Mama Opoku. Di seguito le formazioni delle due squadre.

PARMA (4-3-3): Corvi; Begic, Troilo, Ndiaye, Lovik; Ordonez, Estevez (C), Sorensen; Almqvist, Djuric, Cutrone.

A disp.: Rinaldi, Casentini, Pellegrino, Bernabè, Delprato, Keita, Balduzzi, Mama, Conde, Semedo, Nwajei, Cozzolino.

Allenatore: Carlos Cuesta.

MONZA: Pizzignacco; Brorsson, Delli Carri, Carboni, Capolupo, Birindelli, Balde, Colombo, Colpani, Zeroli, Petagna.

A disp.: Demba Thiam, Izzo, Domanico, Obiang, Caprari, Azzi, Galazzi, Bakoune, Ballabio, Albè, Reita, Mout, Maric.

Allenatore: Paolo Bianco.