Il Parma pensa ad un rinforzo in attacco: nel mirino l'iraniano Mohebi del Rostov

Il Parma si muove in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto filtra dalla Russia, il club ducale avrebbe messo nel mirino Mohammad Mohebi, ala sinistra del Rostov. L'agente dell'iraniano, intervistato dal portale russo Bookierating, ha affermato che oltre al Parma, sulle sue tracce ci sono anche Spartak Mosca, Salisburgo e un club turco.

Da quando è in Russia, il calciatore iraniano ha totalizzato 67 presenze condite da 13 gol e 10 assist. Oltre ai buoni numeri, a rubare l'occhio di Mohebi vi è però una buona struttura fisica (186 cm) unita alla capacità di poter interpretare tutti i ruoli del reparto offensivo, rendendo di fatto il classe 1998 un calciatore completo. L'iraniano è ormai da anni anche un punto fermo della nazionale del Medio Oriente, con la quale ha già collezionato 32 presenze e 12 reti.

Il Parma avrebbe scelto di aspettare fino a giugno a causa della sua alta clausola rescissoria e delle complicazioni nel trasferimento di fondi in Russia.