Pineto, dal Venezia arriva in prestito il giovane Saad El Haddad
Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Saad El Haddad, classe 2005, giocatore dinamico e di grande prospettiva, proveniente dal Venezia con la formula del prestito fino a fine stagione.
La società dà il benvenuto a Saad, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
