Parma, Ondrejka e il ritorno di Chivu: "Non pensiamo a lui, ma a migliorare la classifica"
Il centrocampista del Parma, Jacob Ondrejka, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara in programma alle 20.45 allo stadio Tardini, contro l'Inter.
Di seguito le sue dichiarazioni: "Il ritorno di Chivu? Chivu ritorna, ma noi faremo del nostro meglio in una gara difficile pensando di fare il nostro massimo per migliorare la nostra classifica".
