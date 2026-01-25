Il doppio scherzetto di Ondrejka all'Atalanta. I nerazzurri a caccia di rigori

Dieci punti nelle ultime quattro gare hanno permesso all’Atalanta di ritirarsi su in classifica, in maniera forse definitiva e mettere a tiro anche la zona europea della graduatoria. In campionato c’è stato un cambio di passo importante dall’era Juric a quella Palladino. Il Parma formato trasferta è andato fin qui meglio rispetto a quello visto al Tardini; dei 23 punti che i gialloblu hanno in classifica, 13 sono stati ottenuti lontano dalle mura amiche.

Sono solo 6 su 31 partite di campionato, i successi emiliani a Bergamo, anche se si riparte proprio da uno squillo gialloblu, perché l’ultima gara giocata alla New Balance Arena (25 maggio 2025), l’hanno vinta i ducali (2-3 con doppietta decisiva di Ondrejka). Un incontro quello che ha sancito la permanenza in A del Parma.

Il Parma ha poca varietà di marcatori. Hanno segnato solo 7 giocatori diversi fin qui, il che porta la squadra di Cuesta all’ultimo posto nella classifica della cooperativa del gol, condiviso con il Verona. Il Parma è ultimo anche per reti realizzate da giocatori entrati a gara in corso, con un solo centro, così come Napoli e Udinese.

L’Atalanta invece è la formazione di A ad aver avuto meno rigori a favore: solo uno, insieme a Lecce e Cagliari. C’è un però: i nerazzurri e i sardi sono riusciti a trasformare il penalty avuto a disposizione, i salentini no.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

31 incontri disputati

17 vittorie Atalanta

8 pareggi

6 vittorie Parma

53 gol fatti Atalanta

23 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Parma 4-0, 30° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2024/2025 Serie A Atalanta vs Parma 2-3, 38° giornata