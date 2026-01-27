TMW Parma, passi avanti per Nicolussi Caviglia: il punto sulla trattativa

Passi in avanti nella trattativa che riguarda Venezia, Fiorentina e Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in gialloblù. Il centrocampista, uscito dalle rotazioni di Paolo Vanoli dopo un inizio di stagione da titolare, è vicinissimo al Parma e già nelle prossime ore sono attese novità.

I contatti di queste ore puntano infatti a trovare la quadra definitiva, col Parma che sta lavorando ad una formula simile a quella con cui l'ex Juventus era arrivato a Firenze in estate. Si tratta, nello specifico, di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Alla Fiorentina, la cifra per l'obbligo di riscatto era di 7 milioni di euro.