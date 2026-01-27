TMW
Parma, passi avanti per Nicolussi Caviglia: il punto sulla trattativa
TUTTO mercato WEB
Passi in avanti nella trattativa che riguarda Venezia, Fiorentina e Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in gialloblù. Il centrocampista, uscito dalle rotazioni di Paolo Vanoli dopo un inizio di stagione da titolare, è vicinissimo al Parma e già nelle prossime ore sono attese novità.
I contatti di queste ore puntano infatti a trovare la quadra definitiva, col Parma che sta lavorando ad una formula simile a quella con cui l'ex Juventus era arrivato a Firenze in estate. Si tratta, nello specifico, di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Alla Fiorentina, la cifra per l'obbligo di riscatto era di 7 milioni di euro.
Altre notizie Serie A
Conte vs Spalletti, da Luciano uscita infelice. Ma è quello che pensano tutti dopo l'ultima giornata
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Conte vs Spalletti, da Luciano uscita infelice. Ma è quello che pensano tutti dopo l'ultima giornata
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile