Ufficiale Parma, preso il classe 2009 Scarlato dal River Plate: il comunicato ufficiale del club

Si chiude la telenovela legata a Luca Scarlato, che da almeno tre settimane agita il mercato argentino. Il River Plate ha perso il giocatore, che si è svincolato, e il Parma lo ha tesserato garantendo però una percentuale sulla futura rivendita al club argentino: "Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato il centrocampista Luca Scarlato, classe 2009.

Il Club apprezza e ringrazia il Club Atlético River Plate per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nel corso del rapporto, che hanno reso possibile il buon esito dell’operazione. Siamo certi che questa intesa contribuirà a rafforzare ulteriormente la relazione istituzionale tra i nostri Club, nel segno di una cooperazione proficua e duratura".

Questo invece il comunicato degli argentini di qualche giorno fa, che annunciava l'accordo coi ducali: “Il Club Atletico River Plate informa che davanti alla decisione unilaterale del giocatore Luca Scarlato di lasciare la Instituciòn, si è raggiunto un accordo con il club italiano Parma Calcio 1913. Questo affare permette a entrambi i club di mantenere e continuare a consolidare la loro storica relazione istituzionale, riconoscendo benefici economici futuri a favore del River Plate. Apprezziamo e ringraziamo il Parma Calcio per la loro professionalità e trattamento rispettoso mostrato durante il processo di trattativa dell’operazione”.