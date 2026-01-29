Genoa, il sogno di Messias: "Vincere un trofeo con questa maglia. Guardate il Bologna..."

Junior Messias, fantasista del Genoa, in una intervista al Secolo XIX parla anche del tostissimo calendario finale dei rossoblù in campionato: "Avremo gare molto dure, per cui bisogna che continuiamo a correre adesso. Bisogna fare punti, non fermarsi alla gioia per la vittoria sul Bologna. Non ce lo possiamo permettere. Perché sappiamo che salvarsi sarà complicato, ma penso che la squadra abbia imboccato la strada giusta".

De Rossi ha avuto parole molto belle nei suoi confronti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per il contributo che dà nello spogliatoio, di voglia e di esperienza e Messias ha confermato di avere un ottimo rapporto con il mister, definito molto passionale. Sente la sua fiducia e cerca di dare il suo contributo ma alla fine quello che conta è il Genoa.

Ha detto che ha ancora l’entusiasmo di un bambino e che l'obiettivo finale della sua carriera sarebbe vincere un trofeo con il Genoa. Ha inoltre citato l'esempio del Bologna dell’anno scorso. Non era una big, non era una delle favorite. Ma con il lavoro è riuscita a vincere la Coppa Italia. Ha concluso dicendo che sarebbe molto bello chiudere così la carriera, con un trofeo vinto con la maglia del Genoa.