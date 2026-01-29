Sampdoria, caso Gregucci-Foti: domani la memoria difensiva. Decisione attesa entro marzo

Giornata chiave per la Sampdoria sul fronte extra-campo. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, domani, ultimo termine utile, gli avvocati Romei (Studio Bdl) e De Gennaro (Hogan Lovells) depositeranno presso la Procura Federale la memoria difensiva relativa alle posizioni di Angelo Gregucci e Salvatore Foti.

Ai due sono state contestate presunte violazioni legate ai ruoli di primo e secondo allenatore. La documentazione presentata dalla difesa verrà ora esaminata dalla Procura, che dovrà decidere se archiviare il procedimento con un’assoluzione oppure procedere con il deferimento e la successiva udienza.

In caso di deferimento, la sentenza — immediatamente esecutiva ma impugnabile — potrebbe arrivare entro metà marzo, con possibili ripercussioni anche sul piano sportivo. La Sampdoria resta dunque in attesa degli sviluppi, mentre l’attenzione resta alta su una vicenda che potrebbe incidere sull’assetto tecnico del club.