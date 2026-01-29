Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Non solo Maignan. Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic

Non solo Maignan. Milan, trattativa in corso per il rinnovo di PavlovicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 12:00Serie A
Simone Bernabei

Non solo Mike Maignan. Nelle ultime settimane il Milan ha fatto importanti e decisivi passi in avanti per quel che riguarda la trattativa per il rinnovo del portiere francese, che nei prossimi giorni metterà nero su bianco un prolungamento fino al 2031 (o 2023 con opzione per un ulteriore anno).

Sistemata la questione Maignan, il Milan proseguirà sulla strada dei rinnovi. Ed quello dopo il portiere potrebbe essere di Stahinja Pavlovic. Il contratto del centrale serbo è attualmente in scadenza nel 2028 e l'idea del Milan è quella di allungare fino al 2031 con ritocco verso l'altro dell'ingaggio.

Lavori i n corso in questo senso, con il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che hanno particolare stima per le qualità del serbo. Il prolungamento servirà anche per allontanare le voci ed i sondaggi arrivati ultimamente dalla Premier League, con due società che secondo Tuttosport hanno mosso i primi passi per lui. Il Milan però non ci sentirà in questo senso e dopo aver rifiutato una proposta da 18 milioni dalla Germania per il suo cartellino la scorsa estate ora è pronto nuovamente a fare muro e a rilanciare, con la trattativa per il rinnovo che potrebbe scaldarsi a strettissimo giro di posta.

Articoli correlati
Milan, Pavlovic ce la fa: il difensore è convocato per la gara contro il Lecce. Le... Milan, Pavlovic ce la fa: il difensore è convocato per la gara contro il Lecce. Le ultime
Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di... Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic: accertamenti dopo la Fiorentina, 'solo'... Milan, sospiro di sollievo per Pavlovic: accertamenti dopo la Fiorentina, 'solo' 9 punti di sutura
Altre notizie Serie A
Genoa, il sogno di Messias: "Vincere un trofeo con questa maglia. Guardate il Bologna..."... Genoa, il sogno di Messias: "Vincere un trofeo con questa maglia. Guardate il Bologna..."
Kolo Muani spinge per tornare alla Juve: in questi giorni tante le telefonate gli... Kolo Muani spinge per tornare alla Juve: in questi giorni tante le telefonate gli ex compagni
Przyborek è il terzo polacco della storia della Lazio. Di fatto il primo vero acquisto...... Przyborek è il terzo polacco della storia della Lazio. Di fatto il primo vero acquisto...
Inter, Diouf guarda avanti: "Ora il passo successivo nei playoff. Possiamo battere... Inter, Diouf guarda avanti: "Ora il passo successivo nei playoff. Possiamo battere chiunque"
Pisa, Giuseppe Corrado: “Tramoni? Non alimentiamo la telenovela mediatica” Live TMWPisa, Giuseppe Corrado: “Tramoni? Non alimentiamo la telenovela mediatica”
Lecce, Cheddira si presenta: "Accolto benissimo. Non penso ai gol, voglio solo la... Lecce, Cheddira si presenta: "Accolto benissimo. Non penso ai gol, voglio solo la salvezza"
Non solo Maignan. Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic Non solo Maignan. Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic
Juventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm... TMWJuventus su Norton-Cuffy, Joao Mario in uscita: è un'idea del Bologna se parte Holm
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
5 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il caso Romagnoli è esploso: il difensore non si allena più, lo scontro con la Lazio è totale
Immagine top news n.1 Quali avversarie ai playoff per le italiane? L'Inter può trovare Mou. Juve, rischio turco
Immagine top news n.2 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Immagine top news n.3 Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di Champions
Immagine top news n.4 L'Inter fa la voce grossa a Dortmund: Dimarco e Diouf firmano una vittoria di prestigio
Immagine top news n.5 Al Chelsea bastano le folate di Joao Pedro: il Napoli perde 3-2 ed è fuori dalla Champions
Immagine top news n.6 Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato
Immagine top news n.7 Napoli, Manna: "Sterling chiede tanto e non gioca da mesi. Alisson piace, vediamo dopo la Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.2 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.3 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.4 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mignemi: "Potenza-Latina, finale di Coppa non pronosticabile. Alto il livello del Girone C"
Immagine news Serie C n.2 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, il sogno di Messias: "Vincere un trofeo con questa maglia. Guardate il Bologna..."
Immagine news Serie A n.2 Kolo Muani spinge per tornare alla Juve: in questi giorni tante le telefonate gli ex compagni
Immagine news Serie A n.3 Przyborek è il terzo polacco della storia della Lazio. Di fatto il primo vero acquisto...
Immagine news Serie A n.4 Inter, Diouf guarda avanti: "Ora il passo successivo nei playoff. Possiamo battere chiunque"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Giuseppe Corrado: “Tramoni? Non alimentiamo la telenovela mediatica”
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Cheddira si presenta: "Accolto benissimo. Non penso ai gol, voglio solo la salvezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Izzo va ko e il sostituto potrebbe arrivare dalla Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, tra la plusvalenza Ruggero e la necessità di intervenire in attacco
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, che fine ha fatto Joseph Tey? Manca da Marassi dallo scorso settembre
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, caso Gregucci-Foti: domani la memoria difensiva. Decisione attesa entro marzo
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Di Pardo arrivato in città: iniziate le visite mediche poi la firma sul contratto
Immagine news Serie B n.6 Francesco Conti, il talento che ha scelto l'amore per la Samp: "Voglio ripagare il club"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sanderra: "Latina in forma. Anche se sarà Coppa Italia e salvezza, ci sarà tanto da gioire"
Immagine news Serie C n.2 Dopo Pescara, c'è Potenza. La maledizione dei calci di rigore non molla la Ternana
Immagine news Serie C n.3 Serie C, effetto Coppa Italia per il Girone C. Più squadre ai playoff e maggiori chance promozione
Immagine news Serie C n.4 Mignemi: "Potenza-Latina, finale di Coppa non pronosticabile. Alto il livello del Girone C"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, risolto il prestito di Bocs dal Pisa. Dopo 4 presenze e 47' in campo
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Casillo fa il punto: “Squadra da rinforzare, mercato mirato per la salvezza”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina-Milan e Juventus-Napoli, oggi si completano i quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Sarà Arsenal-Corinthians la finale di Women's Champions Cup. Gotham eliminato a sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.3 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.6 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping