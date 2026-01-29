Non solo Maignan. Milan, trattativa in corso per il rinnovo di Pavlovic

Non solo Mike Maignan. Nelle ultime settimane il Milan ha fatto importanti e decisivi passi in avanti per quel che riguarda la trattativa per il rinnovo del portiere francese, che nei prossimi giorni metterà nero su bianco un prolungamento fino al 2031 (o 2023 con opzione per un ulteriore anno).

Sistemata la questione Maignan, il Milan proseguirà sulla strada dei rinnovi. Ed quello dopo il portiere potrebbe essere di Stahinja Pavlovic. Il contratto del centrale serbo è attualmente in scadenza nel 2028 e l'idea del Milan è quella di allungare fino al 2031 con ritocco verso l'altro dell'ingaggio.

Lavori i n corso in questo senso, con il ds Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri che hanno particolare stima per le qualità del serbo. Il prolungamento servirà anche per allontanare le voci ed i sondaggi arrivati ultimamente dalla Premier League, con due società che secondo Tuttosport hanno mosso i primi passi per lui. Il Milan però non ci sentirà in questo senso e dopo aver rifiutato una proposta da 18 milioni dalla Germania per il suo cartellino la scorsa estate ora è pronto nuovamente a fare muro e a rilanciare, con la trattativa per il rinnovo che potrebbe scaldarsi a strettissimo giro di posta.