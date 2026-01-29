Ufficiale
Vis Pesaro, risolto il prestito di Bocs dal Pisa. Dopo 4 presenze e 47' in campo
La Vis Pesaro 1898 comunica che Roberts Bocs ha fatto rientro al Pisa Sporting Club 1909, club titolare del diritto alle prestazioni sportive del giocatore, a seguito della conclusione anticipata del prestito.
L'esterno offensivo lettone saluta, dunque, il club marchigiano con appena 4 presenze fra campionato e Coppa Italia, per un totale di 47'.
