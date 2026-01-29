TMW Sampdoria, Di Pardo arrivato in città: iniziate le visite mediche poi la firma sul contratto

Rinforzo sulla fascia in vista per la Sampdoria. L'infortunio di Depaoli ha portato la formazione blucerchiata a cercare delle alternative dal mercato per affidarle a Gregucci e Foti che nel frattempo stanno preparando la delicata sfida di sabato sera al "Ferraris" contro lo Spezia. Nelle scorse ore il direttore sportivo Andrea Mancini ha chiuso con il Cagliari l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Di Pardo, esterno classe 1999 del Cagliari. L'accelerata definitiva è arrivata nella giornata di ieri con gli ultimi dettagli che sono stati definiti.

Oggi in città

E proprio in questi minuti il giocatore ha raggiunto Genova per svolgere le visite mediche di rito alla "Casa della Salute" nel levante cittadino. Dopo di che il passaggio in sede in via Cavour a Bogliasco per firmare il proprio contratto e poi passerà direttamente al centro sportivo per il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra.

Le presenze in stagione

Il giocatore, il cui contratto con la formazione isolana scadrà il prossimo giugno, approderà all'ombra della Lanterna a titolo definitivo. Nella stagione in corso, Di Pardo ha collezionato soltanto cinque presenze in rossoblù fra campionato e Coppa Italia e nell’ultima gara contro la Fiorentina non è stato convocato a causa di un sovraccarico.