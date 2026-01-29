Przyborek è il terzo polacco della storia della Lazio. Di fatto il primo vero acquisto...

La Lazio è pronta a mettere a segno il quinto acquisto di questa campagna trasferimenti. Dopo il centravanti Petar Ratkov, il centrocampista Kenneth Taylor, il portiere Edoardo Motta e l'esterno offensivo Daniel Maldini, la società del presidente Claudio Lotito sta chiudendo per Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 del Pogon Szczecin. Il calciatore è atteso in Italia già in serata per iniziare la sua nuova avventura, una operazione da circa sei milioni di euro bonus compresi col club di Stettino che dovrebbe mantenere una percentuale del 20% sull'eventuale futura rivendita.

Diciannove anni compiuti a inizio gennaio, Przyborek nella prima parte di stagione è stato titolare fisso del Pogon nonostante la giovane età. Per lui all'attivo anche tre gol per un minutaggio complessivo che va ben oltre i mille minuti in 19 partite calcolando anche le presenze in Coppa di Polonia. "Mi sembra che Adrian Przyborek stia migliorando sempre di più - ha dichiarato negli scorsi giorni Kamil Grosicki, suo (quasi ex) compagno di squadra -. Sta giocando già il secondo anno in Ekstraklasa, ma in questa fase si sta mettendo particolarmente in evidenza. Ha segnato contro lo Stal, un gol che potrà dargli ulteriore fiducia. È il più talentuoso di tutti, ma deve lavorare duramente, perché il solo talento non basta".

Przyborek insomma è uno dei migliori talenti dal paese mitteleuropeo ed è pronto a vestire la maglia della Lazio. Ma chi sono i calciatori polacchi che hanno precedentemente vestito la casacca biancoceleste? L'elenco è praticamente sguarnito e questo fa del trasferimento del calciatore classe 2007 una operazione per certi versi storica. Nell'estate 2020 è arrivato 17enne nel settore giovanile della Lazio il centrocampista classe 2001 Szymon Czyz, una vera e propria meteora visto che dopo dopo due stagioni nella squadra Primavera e un'altra annata in cui ha collezionato solo 22 minuti in Champions League contro il Club Brugge è stato poi rispedito in Polonia, al Warta Poznan.

Non ha invece mai vestito la maglia biancoceleste Patryk Dziczek, calciatore che Claudio Lotito acquistò nel 2019 per poi girarlo in prestito per un paio di stagioni a quello che allora era un altro suo club, ovvero la Salernitana. Dziczek dopo due stagioni a Salerno fece rientro alla Lazio, un annata senza mai giocare per poi tornare nel club in cui giocava prima del suo arrivo in Italia, ovvero il Piast Gliwice.