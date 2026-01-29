Inter, Diouf guarda avanti: "Ora il passo successivo nei playoff. Possiamo battere chiunque"
Successo esterno per l'Inter. La squadra di Cristian Chivu espugna il Westfalenstadion di Dortmund superando 2-0 il Borussia Dortmund nell'ultima giornata della League Phase di Champions. Un risultato che permette ai nerazzurri di approdare ai playoff della competizione e giocarsi successivamente il passaggio agli ottavi di finale.
Autore della rete del raddoppio è stato Andy Diouf. E proprio il calciatore nerazzurro ha così commentato ai taccuini del sito ufficiale della UEFA: "Siamo molto soddisfatti del risultato. Oggi lo spirito di squadra è stato fondamentale, così come la convinzione di tutti di poter vincere questa partita. Ora vogliamo fare il passo successivo nei play-off. Possiamo battere qualsiasi squadra".
