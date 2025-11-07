Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion Suzuki

Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion SuzukiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 08:12Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Diramata la lista dei convocati del commissario tecnico del Giappone, Hajime Moriyasu, per la Kirin Challenge Cup 2025, torneo amichevole che vedrà i samurai blue sfidare il Ghana (14 novembre) e la Bolivia (18 novembre). C'è un rappresentante del calcio italiano, ossia il portiere del Parma, Zion Suzuki. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Hayakawa (Kashima Antlers), Kokubo (Sint-Truiden), Z. Suzuki (Parma)
DIFENSORI: Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Ando (Avispa Fukuoka), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), J. Suzuki (Copenaghen)
CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Endo (Liverpool), Minamino (Monaco), Kamada (Crystal Palace), Ogawa (NEC Nijmegen), Maeda (Celtic), Doan (Eintracht Francoforte), Ueda (Feyenoord), Tanaka (Leeds), Machino (Borussia Monchengladbach), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Kubo (Real Sociedad), Fujita (St. Pauli), Kitano (Salisburgo), Goto (Sint-Truiden), Sato (Fagiano Okayama)

Articoli correlati
Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"... Parma, Suzuki: "Voglio diventare tra i migliori al mondo. Bonny? Lo rivedrò a gennaio"
Il Milan osserva Suzuki, che piace anche al Chelsea. Molto dipenderà dall'incrocio... Il Milan osserva Suzuki, che piace anche al Chelsea. Molto dipenderà dall'incrocio per Maignan
Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026
Altre notizie Calcio estero
Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion Suzuki Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion Suzuki
L'Angola sfida l'Argentina e per l'occasione il ct convoca 4 giocatori di Serie A... L'Angola sfida l'Argentina e per l'occasione il ct convoca 4 giocatori di Serie A
Algeria, Petkovic rispolvera Bennacer. E convoca anche due "italiani" Algeria, Petkovic rispolvera Bennacer. E convoca anche due "italiani"
Doppio Retegui e il suo Al Qadisiya raggiunge in classifica Simone Inzaghi Doppio Retegui e il suo Al Qadisiya raggiunge in classifica Simone Inzaghi
Macedonia del Nord, il ct Milevski convoca Elmas per le sfide contro Lettonia e Galles... Macedonia del Nord, il ct Milevski convoca Elmas per le sfide contro Lettonia e Galles
Georgia, due "italiani" tra i convocati per le sfide contro Spagna e Bulgaria Georgia, due "italiani" tra i convocati per le sfide contro Spagna e Bulgaria
Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato... Bayern Monaco e Upamecano a dialogo per il rinnovo. Il Real Madrid osserva interessato
Wolverhampton a caccia del nuovo allenatore: nel mirino c'è l'attuale tecnico del... Wolverhampton a caccia del nuovo allenatore: nel mirino c'è l'attuale tecnico del Middlesbrough
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Sosa: "Gascoigne era pazzo. Zoff gli chiese di uscire dalla camera, lui lo fece nudo"
2 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 novembre
5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia non cambia marcia, la situazione
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Heggem si è preso il centro del Bologna. Come nasce il colpo più sottovalutato di Sartori
Immagine top news n.1 L'insostituibile Saelemaekers scelto da Allegri. Ora va verso il rinnovo per 4 anni
Immagine top news n.2 La Fiorentina dovrebbe cambiare veste tattica. Ma Vanoli non ha i giocatori per farlo
Immagine top news n.3 Gasperini riparte da Ibrox: Roma convincente in Europa. E se inizia a girare anche l'attacco...
Immagine top news n.4 Il Bologna ritrova Italiano ma sbatte sul Brann. Dopo più di un'ora con un uomo in meno
Immagine top news n.5 Nemmeno il "nido" Conference salva la Fiorentina. Quanto lavoro per Vanoli, da oggi al Viola Park
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia non cambia marcia, la situazione
Immagine top news n.7 Bologna tutto cuore ma senza gol. Più di un'ora in dieci, con il Brann finisce 0-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.2 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.3 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissivi, serve rigore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "Perugia piazza da Serie A. Quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, giusto rinnovare o no con Vlahovic? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, testa al Como senza distrazioni di mercato: Pisacane vuole gol e riscatto
Immagine news Serie A n.2 Nella crisi la Fiorentina si gode Fortini: "Un onore giocare nel club dove milito da 11 anni"
Immagine news Serie A n.3 Il Bologna ci prova in 10 dal 23' ma fa 0-0 col Brann: le parole dei protagonisti del match
Immagine news Serie A n.4 Heggem si è preso il centro del Bologna. Come nasce il colpo più sottovalutato di Sartori
Immagine news Serie A n.5 L'insostituibile Saelemaekers scelto da Allegri. Ora va verso il rinnovo per 4 anni
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Sassuolo, il retroscena di Pinamonti: nel 2022 era vicino a firmare per la Dea
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 12ª giornata: Bari primo ostacolo per lo Spezia di Donadoni. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Spezia-Bari: esordio sulla panchina ligure per Roberto Donadoni
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi: "La salvezza dello scorso anno un miracolo. Soddisfatti per questo inizio"
Immagine news Serie B n.4 Ravenna, Braida: "La classifica per ora conta il giusto, dobbiamo restare umili"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Svoboda: "Il sogno è quello di arrivare in alto, ora dobbiamo fare bene in B"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Depaoli e Pafundi pienamente in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 13ª giornata: si parte con tre anticipi alle 20:30. Il programma completo
Immagine news Serie C n.2 Rimini al gruppo Di Matteo, Scarcella: "Questo passaggio riporterà entusiasmo e fiducia"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Delio Rossi risolve il contratto col Foggia
Immagine news Serie C n.4 Rimini ancora penalizzato, Cavagnis: "In Italia siamo troppo permissivi, serve rigore"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, accordo preliminare per la cessione del club al gruppo di Di Matteo
Immagine news Serie C n.6 Catania, stagione finita per Adrijan Chilafi: lesione al crociato anteriore destro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?