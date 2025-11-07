Giappone, tra i convocati del ct Moriyasu anche il parmense Zion Suzuki
Diramata la lista dei convocati del commissario tecnico del Giappone, Hajime Moriyasu, per la Kirin Challenge Cup 2025, torneo amichevole che vedrà i samurai blue sfidare il Ghana (14 novembre) e la Bolivia (18 novembre). C'è un rappresentante del calcio italiano, ossia il portiere del Parma, Zion Suzuki. Di seguito l'elenco completo:
PORTIERI: Hayakawa (Kashima Antlers), Kokubo (Sint-Truiden), Z. Suzuki (Parma)
DIFENSORI: Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Ando (Avispa Fukuoka), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema), J. Suzuki (Copenaghen)
CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Endo (Liverpool), Minamino (Monaco), Kamada (Crystal Palace), Ogawa (NEC Nijmegen), Maeda (Celtic), Doan (Eintracht Francoforte), Ueda (Feyenoord), Tanaka (Leeds), Machino (Borussia Monchengladbach), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Kubo (Real Sociedad), Fujita (St. Pauli), Kitano (Salisburgo), Goto (Sint-Truiden), Sato (Fagiano Okayama)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.