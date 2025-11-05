Parma, report su Estevez e Circati: per l'australiano lesione capsulo legamentosa della caviglia

Dopo gli infortuni rimediati nella gara casalinga contro il Bologna, il Parma ha reso note le condizioni di Alessandro Circati e Nahuel Estevez, costretti a lasciare il campo nel primo tempo della gara poi persa:

Questo il report ufficiale del club: "In seguito agli infortuni rimediati in occasione della gara Parma-Bologna della scorsa domenica, Alessandro Circati e Nahuel Estevez sono stati sottoposti ad esami strumentali approfonditi, terminati nella mattinata di oggi. Alessandro Circati ha riportato un’importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Nauhel Estevez si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".