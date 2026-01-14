Parma, Rinaldi: "Sensazioni bellissime, un esordio così nemmeno nei sogni più belli"

Al debutto da titolare con la maglia del Parma e alla prima in Serie A, Filippo Rinaldi è riuscito a mantenere la porta inviolata, portando a casa il premio di migliore in campo. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Esordio e MVP, cosa stai provando?

"Son sensazioni bellissime, è difficile da spiegare. Fare l'esordio in Serie A in questo stadio non lo immaginavo nemmeno nei miei sogni più belli, farlo senza prendere gol e portare a casa un punto, non potevo chiedere di più. La squadra ha fatto una prestazione importante, abbiamo concesso poco. Non è facile venire qua e metterli in difficoltà, noi lo abbiamo fatto quindi siamo contenti".

E' una partita speciale, tutti i portieri convocati arrivano dal settore giovanile, che bello è anche il feeling tra di voi?

"E' bello, è il premio di un lavoro iniziato anni fa, si raccolgono i frutti adesso. Siamo un bel gruppo di portieri, oggi con noi c'era Casentini, è un bravo ragazzo con cui si lavora bene, così come con Guaita, Suzuki e Corvi. Questo ti dà la possibilità di toglierti delle soddisfazioni, credo nel lavoro quotidiano, spero che paghi".