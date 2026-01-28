Parma attivissimo sul mercato: preso anche Nesta Elphege dal Grenoble

Il Parma continua a rinforzare la squadra a disposizione di Carlos Cuesta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per l'arrivo di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 del Grenoble, club che milita in Ligue 2. In carriera vanta 37 presenze e 14 gol con lo Chamois Niortais FC, 29 match e 4 reti con il Grenoble Foot 38, 10 incontri e 9 centri con lo Chamois Niort B, 5 apparizioni con lo Sporting Club Setois e una gara con il Tours FC.

I ducali hanno ormai chiuso anche per Hans Nicolussi Caviglia, che ha lasciato la Fiorentina, fatto ritorno al Venezia e successivamente passato proprio ai gialloblù in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento della salvezza. Sarà ufficiale tra poco anche il passaggio in Emilia-Romagna di Franco Carboni, che lascerà l'Inter in prestito con diritto di riscatto.