Strefezza ammette: "Ho detto subito sì al Parma, ma non mi aspettavo la chiamata"

Gabriel Strefezza si è ripresentato all'Italia. Nel giorno della conferenza stampa da nuovo giocatore del Parma, dove rimarrà in prestito sei mesi dall'Olympiacos, il brasiliano 28enne ha raccontato di essere una pedina estremamente duttile per Carlos Cuesta: "A me piace adattarmi in tanti ruoli: esterno destro, sinistro e seconda punta. Mi piacciono tanti ruoli. Quindi giocherò dove il mister mi metterà e dove servirà aiutare la squadra. Sono a disposizione per tutti i ruoli".

Onesto a proposito della chiamata del Parma nel mercato di gennaio: "Se me l'aspettavo? All'inizio no. È stata una trattativa veloce. Quando mi ha chiamato il Parma non ci ho pensato due volte, ho detto subito di sì". Quanto invece ai primi giorni trascorsi insieme ai nuovi compagni e al nuovo allenatore: "È stato bello, sensazioni molto positive. Ho visto un bel gruppo, con tanta voglia. Mi sono trovato subito molto bene".

Nel corso delle domande da parte dei giornalisti c'è chi si è soffermato sul ruolo da giocatore simbolo nella lotta salvezza in passato al Lecce. Domandandosi se possa accadere la medesima situazione anche a Parma: "La squadra è giovane, con bravi ragazzi. Io sono uno dei più vecchi e proverò a dare una mano anche in campo. Se riesco aiutare anche fuori farò di tutto".