Napoli, Mazzocchi: "Chi vince più duelli rischia di portarla a casa"
Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del secondo tempo contro l'Atalanta. Le sue parole: "L'obiettivo è quello di andare forte. Ci dobbiamo far trovare pronti nei contrasti perché secondo me chi vince più duelli rischia di portarla a casa".
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
