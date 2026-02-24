TMW
Parma, Suzuki si è allenato parzialmente in gruppo: da valutare la convocazione col Cagliari
Arrivano buone notizie in casa Parma in vista del finale di stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, nell'allenamento di questa mattina a Collecchio Zion Suzuki ha ripreso ad allenarsi parzialmente con la squadra. Il portiere giapponese, assente da mesi dopo l'infortunio alla mano he lo ha costretto a restare ai box dallo scorso 8 novembre, sta dunque migliorando giorno dopo giorno e presto tornerà completamente a disposizione di Carlos Cuesta.
Già in vista della gara contro il Cagliari lo staff tecnico deciderà se inserirlo o meno nella lista dei convocati. Intanto oggi una delegazione della Federazione giapponese ha assistito all'allenamento ed è stata ospite del Parma.
