Parma, lesione ai flessori per Lautaro Valenti: i tempi di recupero dell'argentino
Arrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Lautaro Valenti, difensore del Parma che si è infortunato nella sfida contro l'Atalanta di ieri pomeriggio al Gewiss Stadium. L'argentino ha riportato una lesione ai flessori. Di seguito il comunicato del club ducale:
"In seguito all'infortunio alla coscia sinistra rimediato nel finale di gara Atalanta-Parma di ieri, domenica 25 gennaio, Lautaro Valenti è stato sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado ai flessori. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico gialloblu".
Secondo le prime indiscrezioni Valenti dovrà rimanere ai box per circa un mese, con lo staff medico che lo valuterà comunque in base ai progressi che il calciatore mostrerà nei prossimi giorni.
