TMW Parma, contro l'Atalanta si ferma Valenti: la prima diagnosi sul suo infortunio

Nuovo stop per infortunio in casa del Parma, dopo la gara persa 4-0 contro l'Atalanta, a Bergamo. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti il difensore centrale argentino, Lautaro Valenti, ha rimediato un risentimento alla coscia sinistra nella sfida ai bergamaschi. Il club gialloblu farà dunque gli esami di rito per conoscere meglio le sue condizioni e sapere qualcosa in più circa i tempi di recupero.