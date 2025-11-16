Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parola d'ordine: fiducia. Verona, il club si stringe attorno a squadra e Zanetti

Parola d'ordine: fiducia. Verona, il club si stringe attorno a squadra e ZanettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 07:30Serie A
Daniele Najjar

Si sta per concludere la sosta delle Nazionali di novembre: fra pochi giorni torna il campionato ed il Verona è chiamato ad affrontare uno scontro diretto dal peso specifico notevole. Al Bentegodi arriva il Parma, nel match previsto domenica alle 12.30: un altro scontro diretto, fondamentale soprattutto per la convinzione ed il morale di una squadra che, pur raccogliendo tante ottime prestazioni, ha raccolto fino a qui 6 punti in 11 gare.

La fiducia del club
Il tarlo nella testa di giocatori e staff è noto: spesso e volentieri i gialloblu ci sono andati vicini, ma per un motivo o per l'altro la vittoria fino a qui è sempre sfuggita. La prossima gara rappresenta l'occasione ideale per scrollarsi di dosso ansie e timori per il prosieguo del campionato.

A proposito di timori. Possono sembrare frasi fatte quelle che il tecnico Paolo Zanetti ed i suoi giocatori continuano a ripetere da settimane, riguardo alla fiducia che si continua a respirare all'interno del gruppo, nonostante tutto. Beh, quella stessa fiducia rispecchia in pieno il pensiero che filtra dal club in questi giorni.

Dai piani alti sono consci della pericolosità della situazione di classifica, ma al contempo regna la convinzione che il lavoro alla fine possa pagare e che i mezzi per raccogliere molto di più ci siano eccome. Non si tratta di una fiducia data senza cognizione di causa: il presidente esecutivo Italo Zanzi è costantemente presente nella quotidianità del lavoro della squadra gialloblu e proprio osservando da vicino il gruppo ha respirato questa positività anche fra gli stessi giocatori.

Il Verona se la gioca, con tutte: i motivi della fiducia
D'altronde il campo da un lato ha portato dei risultati fino a qui non del tutto all'altezza, ma dall'altro ha mostrato una squadra che se l'è giocata alla pari con tutte, o quasi. Solo contro la Lazio all'Olimpico - quando c'era ancora affisso il cartello 'lavori in corso', alla seconda giornata - non è arrivata una prestazione all'altezza. Se si vuole, contro il Lecce offensivamente il Verona ha lasciato a desiderare, ma al contempo ha saputo difendere il punto. Per il resto si ricordano molte partite che gridano vendetta: dallo 0-0 contro la Cremonese con quasi 30 tiri realizzati, alla rimonta subita in pochi minuti dal Cagliari dopo una gara controllata per 74 minuti, fino alla sconfitta contro l'Inter arrivata per una sfortunatissima autorete in pieno recupero, tanto per citare i casi più evidenti.

Queste considerazioni sono aspetti che non sono considerati affatto scontati per un gruppo in gran parte nuovo e pure inesperto in molti interpreti. Vuoi per la giovane età di molti giocatori o per la provenienza da altri campionati di altri. La proprietà li mette sulla bilancia, questi aspetti, nel soppesare il lavoro di Zanetti e dei giocatori. Insomma, dei problemi da risolvere ci sono, ma non si vuole gettare tutto alle ortiche per la paura che genera l'attuale penultimo posto. Sperando che questa fiducia si tramuti presto in una vittoria, linfa necessaria per inseguire con un morale più alto la salvezza.

Articoli correlati
Corriere di Verona: "Belghali, un gioiello perl’Hellas con l’incognita Coppa d’Africa"... Corriere di Verona: "Belghali, un gioiello perl’Hellas con l’incognita Coppa d’Africa"
Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray" Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"
Verona, Nelsson è già leader. E svela il futuro: "Non tornerò al Galatasaray" Verona, Nelsson è già leader. E svela il futuro: "Non tornerò al Galatasaray"
Altre notizie Serie A
Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester... Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul...... Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di... Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato... Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland... Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano... Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile... Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva... Cagliari, la pausa Nazionale per continuare a migliorare: sabato prossimo arriva il Genoa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.2 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.3 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.4 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.5 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.7 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, torna di moda Mainoo: a gennaio tentativo per il centrocampista del Manchester United
Immagine news Serie A n.2 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine news Serie A n.3 Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi
Immagine news Serie A n.4 Dg Fiorentina: "Vanoli persona giusta per affrontare questo momento. Pioli? Sbagliato tutti"
Immagine news Serie A n.5 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine news Serie A n.6 Napoli, il ritorno di Conte e l'emergenza a centrocampo: gennaio è ancora lontano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.4 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.5 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.6 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.2 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.3 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?