Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, rivoluzione in attacco. Ferguson rischia, nel mirino c'è Zirkzee

Roma, rivoluzione in attacco. Ferguson rischia, nel mirino c'è ZirkzeeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:38Serie A
Daniel Uccellieri

La Roma, alle prese con la crisi realizzativa di Ferguson e Dovbyk, sta pensando a un restyling dell’attacco già a gennaio. L’irlandese, ancora a zero gol, potrebbe rientrare al Brighton, mentre per Dovbyk la situazione è più complessa per costi e volontà del giocatore.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista. Gasperini lo considera il profilo ideale per caratteristiche tecniche e personalità, e Zirkzee – chiuso al Manchester United – vuole rilanciarsi anche in ottica Mondiale. Roma spinge per un prestito secco, lo United chiede un diritto di riscatto da circa 30 milioni. Sul giocatore si muove anche il Milan.

L’altra opportunità porta al francese del Nottingham Forest Arnaud Kalimuendo, acquistato in estate per 30 milioni ma mai realmente utilizzato. Il ds Massara lo conosce dai tempi del Rennes e vede in lui un talento ancora inespresso. Gli inglesi aprono a un prestito oneroso da 2 milioni con riscatto intorno ai 20.

Restano osservati speciali Said El Mala (valutato troppo caro) e Jeremy Arevalo, talento del Racing con clausola da 7 milioni.

Articoli correlati
Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la... Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la concorrenza
Non solo Roma, anche il Milan si muove per Zirkzee. Ma lo United non ha ancora deciso... Non solo Roma, anche il Milan si muove per Zirkzee. Ma lo United non ha ancora deciso il futuro
La Roma cerca disperatamente un attaccante per gennaio: Zirkzee in pole, Godts il... La Roma cerca disperatamente un attaccante per gennaio: Zirkzee in pole, Godts il piano B
Altre notizie Serie A
Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"... Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"
La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni
Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori... Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori dal progetto"
Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la... Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la Polonia"
Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter... Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia"
Bologna, Holm si fa male da solo: le prime sensazioni sull'infortunio con la Svezia... Bologna, Holm si fa male da solo: le prime sensazioni sull'infortunio con la Svezia
Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga... Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga rovinò tutto"
Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la... Roma, lo United apre per il prestito con diritto per Zirkzee: ma il problema è la concorrenza
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.1 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.2 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.3 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.4 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.5 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.6 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.7 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Buksa: "Atta mi ricorda Bellingham, può diventare tra i migliori al mondo"
Immagine news Serie A n.3 La Juventus sfida le big d'Europa per Mendoza: clausola da 20 milioni
Immagine news Serie A n.4 Ferrari sul "Franchi": "Fiorentina neanche coinvolta. C'è il rischio rimaniamo fuori dal progetto"
Immagine news Serie A n.5 Spezia, Wisniewski via a gennaio? Il DS: "Voci che arrivano sempre quando è con la Polonia"
Immagine news Serie A n.6 Albertini: "Modric fuoriclasse, Rabiot rinforzo perfetto. Centrocampo dell'Inter una garanzia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, nuovi esami per Cuni: c'è lesione, salta la sfida con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.4 Panchine Serie B 2025/26: già quattro i cambi. Gorgone per Vivarini a Pescara l'ultimo
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Immagine news Serie C n.2 Catania ko con il Casarano, Toscano: "Non parlo del rigore, evito il rischio di squalifica"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Umiltà e motivazioni forti per imporre il nostro gioco"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto-Union Brescia, derby senza ultras che manca da 40 anni
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 14ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.2 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?