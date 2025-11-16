Roma, rivoluzione in attacco. Ferguson rischia, nel mirino c'è Zirkzee

La Roma, alle prese con la crisi realizzativa di Ferguson e Dovbyk, sta pensando a un restyling dell’attacco già a gennaio. L’irlandese, ancora a zero gol, potrebbe rientrare al Brighton, mentre per Dovbyk la situazione è più complessa per costi e volontà del giocatore.

Come riporta Il Corriere dello Sport, Joshua Zirkzee è il nome in cima alla lista. Gasperini lo considera il profilo ideale per caratteristiche tecniche e personalità, e Zirkzee – chiuso al Manchester United – vuole rilanciarsi anche in ottica Mondiale. Roma spinge per un prestito secco, lo United chiede un diritto di riscatto da circa 30 milioni. Sul giocatore si muove anche il Milan.

L’altra opportunità porta al francese del Nottingham Forest Arnaud Kalimuendo, acquistato in estate per 30 milioni ma mai realmente utilizzato. Il ds Massara lo conosce dai tempi del Rennes e vede in lui un talento ancora inespresso. Gli inglesi aprono a un prestito oneroso da 2 milioni con riscatto intorno ai 20.

Restano osservati speciali Said El Mala (valutato troppo caro) e Jeremy Arevalo, talento del Racing con clausola da 7 milioni.