Domenica c'è Inter-Milan: San Siro tutto esaurito e si va a caccia del record di incassi

Sette giorni al derby. Questa sera San Siro ospiterà la sfida della Nazionale di Gennaro Gattuso contro la Norvegia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 (gli azzurri sono già certi di andare ai playoff) mentre fra una settimana San Siro è pronto ad accendersi per la stracittadina della Madonnina. Una partita che non solo vale una stagione, in quanto si affrontano due squadre per la supremazia cittadina, ma che può rappresentare un punto di partenza importante per l’allungo in vetta alla classifica. E’ prima contro terza in un match che ha sempre un certo fascino.

I nerazzurri allenati da Cristian Chivu sono in vetta al campionato a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini al termine di una bella rincorsa culminata con il successo casalingo contro la Lazio di domenica scorsa. I rossoneri invece inseguono due punti più indietro e cercano i tre punti per tentare il sorpasso proprio nella sfida delle sfide.

E come sempre il “Meazza” è pronto a vestirsi a sera. Si accendono le luci di San Siro per una partita che porterà sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. Ancora una volta infatti ci sarà il tutto esaurito con l’obiettivo, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, di raggiungere il record di incassi di 7,6 milioni di euro dell’ultimo derby con l’Inter "in casa".