Corriere di Verona: "Belghali, un gioiello perl’Hellas con l’incognita Coppa d’Africa"

L’esterno gialloblù, tra i protagonisti migliori dell’avvio distagione, potrebbe non giocare circa un mese se l’Algeria arrivasse alla finale. Detto che il Verona non potrebbe disporre di uno dei giocatori dal maggior rendimento in stagione, ingaggiato dal Malines e subito decisivo per estro, tecnica e capacità di attaccare gli spazi, resta da valutare rimane chi lo sostituirebbe, al netto delle eventuali opzioni di mercato. Compito che dovrebbe andare a Fallou Cham, bella sorpresa di inizio annata ma di seguito in frenata, con l’ovvio e naturale scotto da pagare al triplo salto dalla Serie D alla Serie A.