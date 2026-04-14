TMW Parole di circostanza o amara rassegnazione. Sarri si candida, di nuovo. La Fiorentina che fa?

"Forse non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina". Parole di circostanza o amara rassegnazione. Sta facendo discutere, e probabilmente lo farà anche nelle settimane a seguire, la frase con cui il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha chiosato sul suo accostamento alla panchina viola dopo aver ringraziato a più riprese il pubblico del Franchi per l'accoglienza riservatagli: "Nessuno mi è stato vicino come i tifosi della Fiorentina nell'anno in cui sono stato fermo".

Insomma, nonostante un contratto in essere con la Lazio fino al 2028 e l'aver ammesso che "da qui a fine stagione parlerò solo con il mio club", Maurizio Sarri non sa più cosa fare per far capire quanto il suo desiderio più grande, al momento, sembra quello di sedersi sulla panchina della sua città. Se non una vera e propria candidatura, poco ci manca. E non è neanche la prima volta visto che meno di un anno fa, quando ancora doveva esserci il suo Lazio-bis e Pradè puntasse su Pioli, disse apertamente: "Io alla Fiorentina? L'unico modo sarebbe andare al Viola Park, suonare e vedere se qualcuno apre".

E adesso che c'è Paratici il citofono tornerà a suonare? Certamente le parole con cui il dirigente viola negli ultimi giorni ha elogiato la stagione alla Juventus ha disteso un clima che, per ammissione dello stesso Sarri, era "molto teso" tra i due. La reazione del Franchi, poi, ci racconta come la piazza lo abbia eletto a capopopolo e sogni la sua nomina per il post-Vanoli. Il suo resta certamente uno dei profili vagliati dalla società, che pur forse preferirebbe un tecnico meno spigoloso, magari più giovane e con una gestione diversa del gruppo e dei rapporti con il club. Vedremo se questo matrimonio si farà o se quello tra Sarri e Firenze resterà solo un bellissimo innamoramento tra due persone che evidentemente non erano fatte per stare insieme.