Partecipazione a Dazn? Simonelli: "Riguarda le proprietà. Serie A in chiaro? Era già nel bando..."

Nella conferenza stampa tenuta a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi, il presidente Ezio Maria Simonelli ha parlato della proposta di DAZN, che ha invitato le proprietà di alcuni club a partecipare - con quote di minoranza - al proprio gruppo a livello globale: "Non dipende dalla Lega, ma dalle singole squadre. È un'iniziativa economica importante di DAZN, che prevede la quotazione in pochi anni: ogni presidente deve valutare se quell'investimento può interessarlo o meno. È una cosa che DAZN sta offrendo come opportunità, anche a condizioni vantaggiose, alle singole società o alle rispettive proprietà: per esempio, nel caso del Milan, penso che potrebbe essere non il club calcistico, ma RedBird. Se dovessero farlo loro, sarebbe già un buon indicatore della bontà dell'investimento".

Se alcuni aderissero e altri no, non sarebbe uno squiliibrio?

"Beh, intanto sarebbe una partecipazione marginale. Molti presidenti avevano azioni della FIAT, ma non incidevano sulle scelte della Juventus. È un esempio paradossale, ma per dire che un azionista di minoranza non ha grande grip".

Piersilvio Berlusconi ha ipotizzato una partita in chiaro.

"Lo vedremo nel prossimo bando, tanti italiani lo vorrebbero. Vedremo se si potrà prevedere, nei vecchi bandi era prevista questa possibilità: dovremo mettere sul piatto della bilancia le offerte dall'esclusiva totale o da quella limitata. Ma chi non può essere d'accordo?".

La conferenza stampa di Ezio Simonelli.