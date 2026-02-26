Juventus, Kalulu: "Nonostante l’eliminazione sono davvero orgoglioso della squadra"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, attraverso il suo profilo Instagram, commenta così la gara di ieri dei bianconeri con il Galatasaray, che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray:
"È difficile scriverlo oggi…
Nonostante l’eliminazione, sono davvero orgoglioso della squadra.
Abbiamo dato tutto e continueremo a dare tutto fino alla fine della stagione.
Grazie per il vostro sostegno, l’atmosfera allo stadio ieri è stata incredibile".

