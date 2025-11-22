Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio

Lorenzo Pellegrini torna al centro della Roma. In questi primi mesi sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini la situazione del centrocampista sembra diametralmente cambiata. Anche se la questione del suo contratto, a scadenza il 30 giugno 2026, resta di stretta attualità.

Pellegrini ha siglato già tre gol in 552 minuti tra campionato ed Europa League. Come sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola, una partenza così in serie A, con due reti, non la viveva dalla prima stagione di José Mourinho, quella poi culminata con la vittoria della Conference League.

A proposito della questione contrattuale il quotidiano rivela che al momento non ci sono stati grossi cambiamenti dal punto di vista oggettivo. La palla è sempre nel campo del club, cui spetta riavviare eventualmente i contatti. Ciò che filtra dalla società però è che non sia questo il momento di parlarne. Eventualmente dunque se ne riparlerà più avanti, magari in primavera.

Nuovi contatti dunque non ce ne sono stati, al contempo però ciò non significa che il giocatore debba cambiare aria a gennaio. In tal senso, stando a quanto si legge, c'è stato un riavvicinamento fra le parti rispetto all'estate e il giocatore dovrebbe rimanere dov'è a prescindere.