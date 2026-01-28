Roma, contro il Panathinaikos sarà turnover: straordinari solo per Pellegrini, Celik e Soulé

Vigilia di Europa League per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo domani sera ad Atene per affrontare il Panathinaikos nell'ultimo turno della "fase campionato". Una partita importante quella in terra greca per i giallorossi che inseguono la vittoria per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale della competizione. In caso contrario i capitolini andranno a giocarsi i playoff che si disputeranno il giovedì prima della partita contro la Juventus.

Nonostante questo il mister piemontese non dovrebbe rinunciare al turnover per far respirare chi ha giocato di più fin qui. Gli straordinari saranno chiesti soltanto a Celik, Lorenzo Pellegrini e Soulé che dovrebbero giocare dal primo minuto. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbero invece giocare Ferguson, Ziolkowski, Pisilli, El Aynaoui, Ghilardi e Rensch.