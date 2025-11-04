Per Dybala siamo a 13 stop da quando veste la maglia della Roma, con quasi 40 partite saltate

Paulo Dybala si ferma, ancora una volta. L'ennesimo infortunio muscolare della carriera dell'argentino lo costringerà ai box per un periodo di tempo variabile fra le 3 e le 6 settimane, a seconda di come il suo corpo reagirà ai trattamenti e della cautela che vorranno utilizzare gli staff della Roma per dare il via libera al rientro in campo.

Una costante, quella degli infortuni muscolari, ripensando alla carriera dell'argentino soprattutto degli ultimi anni. Solo quest'anno, col campionato iniziato da poco più di due mesi, Dybala è già al secondo stop per lesioni muscolari. Da quando è alla Roma, a causa degli infortuni l'ex Juventus ha già saltato 39 partite, di fatto più di un campionato intero.

Nella prima stagione romanista, fra infortunio muscolare alla coscia e problemi alla caviglia (3 gli infortuni diversi), Dybala ha saltato 15 partite sulle 55 giocate dalla squadre. Il secondo anno, era il 2023/2024, fra fastidi agli adduttori, al bicipite femorale e al collaterale (4 gli infortuni diversi), la Joya è mancato 10 volte su 54. Mentre lo scorso anno altre 15 assenze su 52 (4 gli infortuni diversi). E veniamo alla stagione in corso, col primo infortunio muscolare che ha costretto Dybala a saltare già 4 partite. In attesa di capire quanto dovrà stare fuori adesso, al tredicesimo infortunio da quando veste la maglia giallorossa.