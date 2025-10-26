Per Pioli il bicchiere è mezzo pieno: "Reazione da squadra che non vuole indietreggiare"

Mister Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo col Bologna in una gara veramente ricca di emozioni e colpi di scena. Queste le sue dichiarazioni: "L'aspetto mentale deve essere fortificato, ma saranno sicuramente i nostri risultati a farlo. La squadra lavora, ci crede, gioca. Abbiamo affrontato un Bologna forte, ma abbiamo creato molte più palle gol noi di loro. La reazione è di una squadra che non vuole cedere, mollare, indietreggiare. Ci prendiamo tutte queste cose positive, sapendo che possiamo fare meglio".

Sullo sconforto per l'errore nel finale di Dodo: "Io ero in linea con la palla, pensavo che potesse fare gol con la porta semivuota da quella posizione. Non gli ho detto nulla ovviamente, i momenti dopo la partita sono sempre i più delicati da gestire. Sono solo passato a dare un incoraggiamento alla squadra, perché abbiamo avuto una grande reazione. Non è quello che volevamo a inizio partita, ma è quello che ci siamo meritati con una grande reazione".

Sulla prova dei centrocampisti: "Stasera dovevamo fare di più, non siamo stati così bravi sulle seconde palle. Loro hanno avuto la meglio sulle seconde palle, possiamo e dobbiamo migliorare".

Su Kean: "Kean è in crescita, ha fatto un'ottima prestazione, sfidando Lucumi nell'uno contro uno. Per le sue caratteristiche secondo me lavora meglio con un giocatore vicino, ma non sulla stessa linea, intendo con un attaccante sotto, un secondo attaccante come Gudmundsson o come Dzeko. L'importante comunque è la sua condizione, la sua fiducia, cercheremo di trovare le soluzioni per renderlo ancora più efficace in area".