Como, dalla Spagna: il Real Madrid osserva Ramon e pensa al riacquisto già per il 2026

Jacobo Ramon sta vivendo un impatto sorprendente in Serie A con la maglia del Como, ma a Madrid osservano attentamente ogni sua mossa. Il centrale classe 2005, cresciuto nella cantera merengue, si è imposto fin da subito in Italia: titolare in sette delle prime dieci gare di campionato e già sesto giocatore più utilizzato da Cesc Fabregas, che ne ha fatto un pilastro della seconda miglior difesa del torneo.

La prova del nove è arrivata al Maradona contro il Napoli. Di fronte a Rasmus Hojlund, Ramon ha firmato una prestazione da veterano: nove duelli vinti, sette su otto aerei, 49 passaggi completati su 51 (96,1%) e personalità da leader. Un biglietto da visita che ha fatto rumore anche a Valdebebas. Il Real, come scrive As, lo segue da vicino e Xabi Alonso - che lo conosce dai tempi dell’Under 14 e lo ha già lanciato nel Mondiale per Club - è tra i più convinti sostenitori del suo potenziale.

Il club madrileno sta programmando il futuro della retroguardia: con Alaba e Rüdiger in scadenza nel 2026, la volontà è inserire gradualmente profili giovani e già pronti. Ramón, come Huijsen e Joan, rientra nel dossier successione, e la clausola di riacquisto inserita al momento della cessione lo rende un candidato concreto al rientro già per la prossima estate. Ricordiamo, infatti, che il Real Madrid potrebbe riacquistarlo per 8 milioni di euro più il 50% dell'eventuale futura rivendita.

A Como, Cesc lo sta perfezionando nel possesso e nella costruzione dal basso. A Madrid, prendono appunti: il prossimo difensore del Real potrebbe già essere sotto i riflettori, in riva al Lago di Como.