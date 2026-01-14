Pescara, Dagasso a un passo dal Genoa: pronti oltre due milioni. Superate Cagliari e Venezia

È il Genoa ad aver fatto, nelle ultime ore, lo scatto decisivo per assicurarsi le prestazioni del centrocampista Matteo Dagasso del Pescara superando la concorrenza di Venezia e Cagliari. Il club ligure, come riferisce Il Centro, avrebbe infatti messo sul piatto una cifra superiore ai 2 milioni di euro per il cartellino del nazionale Under 21 italiano trovando l’accordo di massima con la società di Daniele Sebastiani.

Salvo accelerazioni fra oggi e domani però il classe 2004 sarà ancora a disposizione di mister Gorgone per la sfida contro il Modena, vista anche la squalifica di Valzania, per poi chiudere la trattativa con il Genoa. Una cessione che dovrebbe avvenire a titolo definitivo senza contropartite tecniche e senza la possibilità che Dagasso chiuda la stagione in biancazzurro in prestito, come invece sperato dalla piazza abruzzese.

Una volta ceduto Dagasso, che porterà nelle casse una cifra importante da reinvestire sul mercato, il direttore sportivo Pasquale Foggia proverà a chiudere con l’Empoli per Lorenzo Ignacchiti, anche lui classe 2004, che è l’obiettivo prioritario per sostituire Dagasso e mettere a disposizione di Gorgone un giocatore con le caratteristiche perfette per il suo modo di intendere il calcio. Sull’empolese va registrato però l’interesse dell’Avellino che da tempo è sulle sue tracce.