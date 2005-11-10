Finalmente Pessina, il capitano del Monza torna tra i convocati dopo un lungo infortunio

Una bella notizia per il Monza che riabbraccia Matteo Pessina. A darne l'annuncio il tecnico Ivan Juric, che ha confermato come il capitano tornerà tra i convocati, per la sfida contro l'Atalanta: "Pessina sarà convocato: sta crescendo con il lavoro, capisce le partite e spero che possa tornare presto in forma e diventare di nuovo un leader".

Ultima presenza ai playoff per tornare in Serie A

29 anni, per il centrocampista sarà la prima convocazione stagionale. Indisponibile dall'inizio stagione per un problema al ginocchio, Pessina sarà un'importante aggiunta tecnica alla squadra. L'ultima presenza ufficiale risale al 29 maggio, finale di ritorno dei playoff per salire in Serie A contro il Catanzaro.