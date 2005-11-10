Finalmente Pessina, il capitano del Monza torna tra i convocati dopo un lungo infortunio
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:39Serie A
autore Gaetano Mocciaro
07.11.2026 15:39Serie A
Il centrocampista, che ha contribuito all'immediato ritorno in Serie A dei brianzoli, farà parte della squadra che sfiderà domani l'Atalanta
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Una bella notizia per il Monza che riabbraccia Matteo Pessina. A darne l'annuncio il tecnico Ivan Juric, che ha confermato come il capitano tornerà tra i convocati, per la sfida contro l'Atalanta: "Pessina sarà convocato: sta crescendo con il lavoro, capisce le partite e spero che possa tornare presto in forma e diventare di nuovo un leader".
Ultima presenza ai playoff per tornare in Serie A
29 anni, per il centrocampista sarà la prima convocazione stagionale. Indisponibile dall'inizio stagione per un problema al ginocchio, Pessina sarà un'importante aggiunta tecnica alla squadra. L'ultima presenza ufficiale risale al 29 maggio, finale di ritorno dei playoff per salire in Serie A contro il Catanzaro.
Altre notizie Serie A
Oggi
15:45 Serie A
Incredibile in Torino-Lecce, la partita inizia con 17' di ritardo: il club granata spiega il motivo
15:39 Serie A
Finalmente Pessina, il capitano del Monza torna tra i convocati dopo un lungo infortunio
15:29 Serie A
Italia, prima convocazione azzurra per Matteo Palma: sostituirà l'infortunato Gianluca Mancini
15:25 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Fabregas: "Se l'Inter mi farà essere migliore per il risultato dico subito di no"
15:24 Serie ATMW
TMWClamoroso Napoli, conferenza di Allegri annullata con i giornalisti già seduti in sala stampa
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi