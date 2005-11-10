Palermo, Cassandro: "Contenti della reazione della squadra: non molliamo mai"

Al termine del match pareggiato 1-1 sul campo dell'Ascoli, il difensore del Palermo Tommaso Cassandro ha parlato in conferenza stampa: "Sapevamo di venir qui e soffrire, l’Ascoli è ben organizzato e con importanti individualità - riporta TuttoPalermo.net -. Peccato che siamo andati sotto nel primo tempo, ma dobbiamo essere contenti della reazione della squadra ancora una volta: vuol dire che non molliamo mai.

Siamo sempre uniti, ma dobbiamo migliorare l’inizio di partita perché non possiamo lasciare tutto questo campo agli avversari. Possiamo migliorare. Sappiamo di aver iniziato bene, ma il torneo è ancora lungo e con club attrezzati. Fa piacere avere grande seguito anche in trasferta, siamo fieri dei tifosi e li ringraziamo sempre. Adesso recuperiamo, consapevoli che possiamo migliorare con calma grazie alla spensieratezza data dall’essere un bel gruppo".