Cagliari avanti 1-0 sul Frosinone al 38': il vantaggio arriva con un missile di Adopo
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Simone Bernabei
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Oggi alle 15:42Serie A
autore Simone Bernabei
07.11.2026 15:42Serie A
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Si sblocca la sfida dell'Unipol Domus, col Cagliari che al 38' va avanti sul Frosinone con Michel Adopo.
Il numero 8 recupera palla a centrocampo, triangola con Mendy e dal limite dell'area lascia partire un destro all'incrocio dei pali che fulmina Palmisani per l'1-0 dei sardi.
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