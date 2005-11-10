Non solo De Bruyne contro Lucca. In passato il belga ha avuto da ridire con altri due giocatori

La lite tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca durante Porto-Napoli non sarebbe un episodio isolato. Il centrocampista belga, protagonista di un acceso confronto con il compagno durante la disfatta europea, avrebbe manifestato insofferenza anche in altre occasioni. Un atteggiamento che assume particolare rilevanza nel momento di forte tensione attraversato dallo spogliatoio azzurro, già alle prese con risultati deludenti e rapporti interni complicati.

De Bruyne, discussioni anche con Hojlund e Di Lorenzo: il retroscena

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela altri due episodi che hanno coinvolto l'ex Manchester City: "Lucca s'è lasciato andare gratuitamente e in maniera irrispettosa verso De Bruyne, che a sua volta ha avuto da ridire in passato in allenamento con Hojlund ed in campo con Di Lorenzo". Episodi che, alla luce della situazione attuale, alimentano le riflessioni sulla tenuta dello spogliatoio del Napoli.