Incredibile in Torino-Lecce, la partita inizia con 17' di ritardo: il club granata spiega il motivo
Gaetano Mocciaro
Partita posticipata di qualche minuto per un problema relativo la linea di porta che non permetteva il regolare funzionamento della Goal Line Technology. Situazione grottesca all'Olimpico-Grande Torino dove la gara non ha avuto regolare calcio d'inizio alle 15.
Pertanto, dopo il consueto inno della Serie A e il minuto di silenzio in memoria di Jesus de Miguel, i giocatori in campo sono rimasti sul rettangolo di gioco ad aspettare che gli addetti al campo ripassassero col gesso a ridisegnare la linea di porta sotto la Curva Maratona e difesa dal portiere del Lecce, Wladimiro Falcone.
Dal club granata fanno sapere che le prove effettuate alle 12 non avevano segnalato criticità. E che solo all'inizio partita la Goal Line Technology non funzionava più, costringendo pertanto a tracciare nuovamente la linea di porta. Alle 15.17 finalmente il calcio d'inizio.