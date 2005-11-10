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Incredibile in Torino-Lecce, la partita inizia con 17' di ritardo: il club granata spiega il motivo

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:45Serie A
07.11.2026 15:45Serie A
Fonti preferite
Problemi con la Goal Line Technology hanno costretto l'arbitro dell'incontro a posticipare di qualche minuto il calcio d'inizio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport

Partita posticipata di qualche minuto per un problema relativo la linea di porta che non permetteva il regolare funzionamento della Goal Line Technology. Situazione grottesca all'Olimpico-Grande Torino dove la gara non ha avuto regolare calcio d'inizio alle 15.

Pertanto, dopo il consueto inno della Serie A e il minuto di silenzio in memoria di Jesus de Miguel, i giocatori in campo sono rimasti sul rettangolo di gioco ad aspettare che gli addetti al campo ripassassero col gesso a ridisegnare la linea di porta sotto la Curva Maratona e difesa dal portiere del Lecce, Wladimiro Falcone.

Dal club granata fanno sapere che le prove effettuate alle 12 non avevano segnalato criticità. E che solo all'inizio partita la Goal Line Technology non funzionava più, costringendo pertanto a tracciare nuovamente la linea di porta. Alle 15.17 finalmente il calcio d'inizio.

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