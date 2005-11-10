Serie C, 13ª giornata: trasferte per Spezia e Salernitana. Il quadro completo
Luca Bargellini
Dopo i due anticipi di ieri sera nel Girone A, la 13ª giornata di Serie C entra nel vivo con le gare di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 novembre. L’Union Brescia ha superato 3-2 l’Arzignano Valchiampo e si è portata a due lunghezze dalla capolista Cittadella, mentre il Lumezzane ha vinto 1-0 sul campo dell’Alcione Milano con un gol all’ultimo minuto.
Nel Girone A la prima della classe, in vetta a 30 punti, farà visita alla Giana Erminio domenica alle 14:30. Sabato il Trento, terzo a quota 24, riceve l’AlbinoLeffe alle 17:30, mentre in coda la Folgore Caratese, ultima con 7 punti, ospita il Carpi domenica.
Nel Girone B lo Spezia (32 punti) è atteso sabato sul campo dell’Ostiamare, mentre il Ravenna, secondo a 26, gioca a Vado alle 17:30. Chiude il turno Pineto-Vis Pesaro, in programma lunedì alle 20:30.
Nel Girone C la Casertana ospita il Casarano e il Crotone, ultimo con un solo punto, riceve il Giugliano. Domenica il Potenza, capolista con 29 punti, fa visita al Savoia, mentre lunedì sera il Bari, secondo a 22, è atteso a Picerno alle 20:45.
SERIE C - 13ª GIORNATA
Girone A
Alcione Milano-Lumezzane 0-1
90' D'Agostino
Union Brescia-Arzignano Valchiampo 3-2
19' Mallamo (UB), 39' Nanni (AV), 53' Latki (AV) 58' e 97' rig. Rizzo Pinna (UB)
Sabato 7 novembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Pergolettese-Renate
Ore 17:30 - Trento-AlbinoLeffe
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Giana Erminio-Cittadella
Ore 14:30 - Lecco-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Ospitaletto
Ore 17:30 - Folgore Caratese-Carpi
Ore 17:30 - Treviso-Novara
La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 28*, Trento 24, Arzignano Valchiampo 21*, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18*, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Desenzano 13, Pro Vercelli 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7
GIRONE B
Sabato 7 novembre
Ore 14:30 - Atalanta U23-Reggiana
Ore 14:30 - Ostiamare-Spezia
Ore 17:30 - Forlì-Gubbio
Ore 17:30 - Vado-Ravenna
Domenica 8 novembre
Ore 12:30 - Torres-Latina
Ore 14:30 - Campobasso-Livorno
Ore 17:30 - Pianese-Perugia
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Pineto-Vis Pesaro
La classifica del Girone B: Spezia 32, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Atalanta U23 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.
GIRONE C
Sabato 7 novembre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Crotone-Giugliano
Ore 14:30 - Inter U23-Salernitana
Ore 17:30 - Scafatese-Audace Cerignola
Domenica 8 novembre
Ore 14:30 - Catania-Sorrento
Ore 14:30 - Monopoli-Cosenza
Ore 14:30 - Savoia-Potenza
Lunedì 9 novembre
Ore 20:30 - Altamura-Cavese
Ore 20:30 - Foggia-Barletta
Ore 20:45 - Picerno-Bari
La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Inter U23 17, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 15, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15, Giugliano 13, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.