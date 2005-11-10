Samp, D'Angelo: "Settimana proficua, i ragazzi hanno fatto un buonissimo lavoro"

Continuità. E' quello che cerca la Sampdoria dopo il successo casalingo nel derby ligure contro l'Entella. In vista della sfida contro la Carrarese di domani alle 17.15 il tecnico blucerchiato Luca D'Angelo è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Cosa aspettarsi dalla gara contro la Carrarese?

"Abbiamo ottenuto una vittoria in casa che ha dato morale. Andiamo ad affrontare una partita non facile come lo sono tutte in Serie B ma i ragazzi hanno fatto un buonissimo lavoro in settimana anche se abbiamo avuto la problematica dei giocatori fuori. Agli infortunati si è aggiunto anche lo squalificato Cicconi".

TMW - Insigne ed Esposito saranno a disposizione?

"Non saranno della gara e li aspettiamo per dopo la sosta".

TMW - Costa Abildgaard?

"Abildgaard oggi si è allenato, avrò molto di parlarne e sembrava sciolto e vediamo se convocarlo".

Carrara non sarà un campo facile.

"Può influire ma non deve essere una scusante per noi. Alla fine in campo saranno undici giocatori loro e undici noi. Saranno più abituati a giocare in quel campo ma possiamo fare una bella partita".

Saranno comunque convocati Esposito e Insigne per fare gruppo?

"Esposito forse sì ma Insigne forse no, dovrà farsi trovare pronto per dopo la sosta".

Continuerà con la difesa a tre e a quattro?

"In questo momento abbiamo lavorato soltanto sulla difesa a quattro. E continueremo su quella linea".

Mezzotero è reduce dal primo gol in carriera?

"Ha fatto una buonissima partita, si sta allenando molto bene. Gli attaccanti sono tre: lui, Karamoh e Tutino. O dall'inizio o a gara in corso ci sarà spazio per tutti e tre".

Come hai gestito l'entusiasmo di Mezzotero?

"Bisogna allenarsi forte in settimana e farsi trovare pronti in partita. Lui lo sta facendo. L'aspetto mediatico può coincidere ma fa parte della crescita del giocatore".

Migliorare l'aspetto offensivo?

"Dobbiamo migliorare da quel punto di vista ma soprattutto nel reparto trequartisti e attaccanti abbiamo maggiori defezioni. Dobbiamo stringerlo il campo e accorciarlo. Con il tempo e il rientro dei tanti giocatori troveremo giovamento".

Laritsen non sarà della partita?

"Ha la tonsillite e non riesce ad allenarsi".

TMW - Ha avuto la possibilità per la prima volta di lavorare tutta la settimana con la squadra.

"La settimana stata proficua da quel punto di vista. Il numero esiguo di giocatori ti mette nella situazione di andare meno nello specifico. Il ritmo va modulato perché non possiamo permetterci di perdere giocatori negli allenamenti. Dobbiamo andare però oltre questa difficoltà".

Giocherà Gartenmann al posto di Cicconi?

"Può essere quella o anche Mbabu a sinistra con Gartmenmann a destra. Ho provato anche Diop, giocatore su cui punto maggiormente. Mi ha colpito la sua fisicità e in un calcio di aggressività lui è già pronto".