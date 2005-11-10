Como, Fabregas: "Se l'Inter mi farà essere migliore per il risultato dico subito di no"

14.45 - Giornata di vigilia del super match atteso in casa Como contro l'Inter, domenica pomeriggio (ore 18) al "Meazza" per la decima giornata di Serie A. Cesc Fabrega, allenatore dei lariani, presenzierà a breve in conferenza stampa.

15.00 - Inizia la conferenza stampa.

Vittoria storica a Lens. A San Siro esame di maturità?

"Per noi sembra che ogni settimana sia esame di maturità in base a quello che mi chiedete. Tutte le settimane lo è, va bene, sapevamo che questa stagione sarebbe stata molto speciale per noi. Tanti stimoli, ma sappiamo la nostra strada. Una partita importante, si arriva da una buona dinamica ma è un test solo per vedere dove possiamo arrivare. Inter la più forte in Italia: vedremo il nostro livello dopo".

Non avete mai vinto con l'Inter.

"Tre volte ci siamo andati vicino. Ma quando loro alzano il livello e l'asticella sono troppo forti. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio, fare le nostre cose, come abbiamo fatto finora. Senza nervosismo o pressione. Dopo la partita vedremo dove siamo".

I convocati in Nazionale?

"Sono molto felice per Liberali. La notizia di Cassano è sorprendente, ma ti fa capire che Mancini voglia andare avanti con i giovani. Poi non vanno massacrati se non vanno: le nuove generazioni sono aiutate molto da tutti gli allenatori. Noi dobbiamo essere loro molto vicino, anche al messaggio di Mancini. Noi crediamo tantissimo ai giovani qua, questo è fondamentale per il calcio. Un passo importante. Anche Ramon per la prima volta in Nazionale spagnola: un orgoglio, anche per portare al mio Paese qualcosa in più.

Chalobah?

"Abbiamo provato fino ad oggi. Forzandolo potrebbe giocare 5-6 minuti ma non mi prendo il rischio. Ci sono due settimane per prepararlo per Cagliari. Mancano 38-40 partite se facciamo bene fino a fine stagione. Diao? Nemmeno".

Serve imparare ancora qualcosa dai migliori, ossia l'Inter?

"Io dai migliori non smetto mai di parlare. La vittoria dell'altro giorno non c'entra niente: non evidenzia la differenza tra due squadre molto vicine. Succede una volta, con fortuna, nella nostra vita. Dobbiamo essere sereni. L'Inter è campione d'Italia, di Coppa Italia, ha fatto due finali di Champions... c'è tanta strada da fare, ma domani chissà se faremo una sorpresa magari con una partita perfetta".

C'è una storia da raccontare attorno alla convocazione di Cassano?

"Sapevo qualcosa. Posso dire solo questo (ride, ndr). Papaccioli arriva domani? Sì, viene, anche De Paoli. La storia con Papa è molto chiara: quando ho preso la squadra in B mi hanno detto che c'era un ragazzo in U16 che stava facendo molto bene. Tre anni fa l'abbiamo portato ad allenare a Mozzate, con erba ancora artificiale. Ha avuto una grande crescita, ma lui è un martello. Molto dinamico, grandissima mentalità e grande voglia. Mi piacciono i giocatori così. Ha avuto un infortunio importante, ha frenato il suo impatto con noi e l'U17 e Primavera. Però è tornato un mesetto e mezzo fa, l'abbiamo portato qua e ha fatto molto bene. Per questo dico sempre ai giovani di prendere tutte le occasioni per dimostrare quando sei qua. Non abbiamo l'attaccante? Ho fatto riposare Douvikas e ho chiesto a Papa a fare l'attaccante, come un pazzo a pressare, con tanta energia. Così l'abbiamo portato con noi. Dopo il 6-0 potevamo dare un po' di riposo a Tasos e a Papa ho dato la sua opportunità. 'Dimostra: fatti vedere'".

Thuram elemento forte senza Lautaro.

"Per loro è determinante perché un giocatore fantastico, si muove in maniera forte e veloce. Attacca dentro, viene a giocare, difende bene. Come fermi Lewandowski o Thuram? Non lo so, con una grande prestazione e aiuto magari. Sono attaccanti top che ti trovano sempre situazioni. Ti fanno pensare tantissimo come difensore. Serve la partita perfetta".

Cosa manca per colmare quel pezzettino con l'Inter?

"Aiuta molto fare gol. Loro possono farlo in una o due occasioni. Dobbiamo essere efficaci almeno al 60% rispetto a quanto fatto a Lens. Ma tranquillità, per fare la nostra partita. La partita di ritorno a San Siro l'ho rivista e se Diao fa gol siamo noi in finale di Coppa Italia: è il dettaglio, loro sono troppo forti".

E il Milan l'ha battuta...

"Ha sempre segnato e questo ti aiuta. Anche facendo due gol però ti dimostra la grande forza loro di saper reagire a livello offensivo. Ma se pensiamo solo a loro, diventa impossibile".

Mikel Arteta ha detto che ha provato gioia a vedere la gara di Lens. Ci sono similitudini nel percorso?

"Conosco molto bene Mikel, ho fatto l'UEFA A a Londra con Wilshere e ho parlato con lui, l'ho visto lavorare e migliorare. Il giorno che Suwarso mi chiede di prendere la squadra l'ho chiamato e gli ho detto: 'Non so se sono pronto'. Mi ha dato un consiglio importante: di andare a prendere l'opportunità, anche se avevo dei dubbi. Un grande esempio per noi, come manager e quello che sta costruendo con l'Arsenal. La pazienza del club, anche quando c'erano momenti di tensione ed era ottavo. Uno specchio chiarissimo di quello che oggi ha bisogno la squadra. Per me è un'ispirazione di quanto si debba fare nel calco".

TMW - Lei si sente cresciuto rispetto a due anni e mezzo fa da allenatore?

"Dipende. Se mi farà essere migliore dal risultato, dico subito di no. Sento anche la crescita, nel preparare e a leggere la partite. Penso di essere sempre tranquillo, non ho preso nessuna ammonizione in partita. Normale, è la tensione del gioco e lo fai con voglia ed emozione. In questo sono cresciuto tantissimo. Ovviamente mi sento molto più evoluto, ogni volta che giochiamo e in allenamento, giocare ogni 3 giorni mi ha cambiato la vita. Anche allo staff. Ma una partita non mi farà cambiare niente. Mi farà vedere le cose con un equilibrio che dobbiamo avere. Dopo Frosinone, Roma e Feyenoord sembrava ci fossero dubbi, ma adesso vincendo sei partite non cambierà la mia opinione. Vogliamo arrivare ad essere una grande squadra. Con umiltà, piedi a terra ed equilibrio".

Come non si permette ai ragazzi di farsi esaltare e pensare magari di essere il nuovo Marcelo o Ronaldo Il Fenomeno?

"Con naturalezza. Tranquillità. Non sovradimensioni le cose, serve un equilibrio da tenere. Non posso dire che è tutto fantastico ma nemmeno che non succede mai qualcos'altro. Con l'Inter partita importantissima, dobbiamo ricordare che abbiamo fatto tante grandi partite. Anche con l'Inter, a livello di struttura e prestazioni importanti. Poi se vincono per Calhanoglu fenomeno, Lautaro, Thuram... ma andiamo là contro la squadra più forte d'Italia. Io cambierei pochissimo le partite fatte contro l'Inter. Non cambierei quanto fatto, perdi per piccolissimi dettagli".

15.25 - Finisce la conferenza stampa.