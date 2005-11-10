Catanzaro, il Sindaco annuncia: "Ecco la data per la capienza quasi intera del Ceravolo"

Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita è intervenuto in consiglio comunale per parlare dell' l'avanzamento dei lavori di riammodernamento del Nicola Ceravolo: "Questa settimana è stata una discreta settimana, non è iniziata benissimo perché le piogge di lunedì e gli effetti delle piogge che hanno impegnato poi tutte le ditte il martedì per ripristinare la situazione ci avevano un po’ preoccupato, però poi i lavori sono andati molto spediti, per cui si sta intervenendo un po’ su tutti i settori. Si è iniziato a intervenire sulla curva finendo la predisposizione che consentirà, perdonatemi, tecnicamente io posso sbagliare, la posa del magrone, credo, tra lunedì e martedì. Si è iniziato a lavorare molto celermente sulla tribuna Ovest dove si è iniziato già a realizzare le prime fondamenta, è arrivato il materiale, il primo carico di materiale per la copertura della tribuna centrale. Abbiamo illustrato anche quello che è il cronoprogramma della prossima settimana che appunto prevede questi lavori importanti sulla curva e prevede che vadano avanti i lavori sulla tribuna Ovest e che si proceda anche ad asfaltare quello che non è stato potuto realizzarsi in questa settimana alla tribuna Est".

Sulle tempistiche: "Il primo step sarà il 21 novembre, quando il Catanzaro tornerà a giocare al Ceravolo col Palermo e cercheremo di avere la tribuna fruibile in sua interezza o in larga parte, il che significherebbe già, insomma, avere quasi recuperato la capienza dello stadio anche in considerazione del fatto che presumibilmente i nostri tifosi potranno occupare la curva Est in quell’occasione".

Infine, sugli obiettivi: "L’obiettivo è quello che i lavori vadano avanti. I lavori vanno avanti e insieme alla necessità di fare giocare la squadra nelle migliori condizioni possibili per il 21 novembre. L’auspicio è che si possano completare questi plinti che si trovano nella zona della tribuna Ovest che in queste settimane è rimasta asfaltata e non si è potuto iniziare prima proprio per consentire l’ultima partita di sabato scorso. Finiti questi plinti ci sarà l’accesso anche a questa zona della tribuna Ovest, considerando che la tribuna centrale e la tribuna Est già da martedì saranno totalmente accessibili, quindi speriamo di arrivare il 21 novembre in queste condizioni. In alternativa, ci sarà comunque la disponibilità dell’utilizzo della tribuna centrale e della tribuna Est".