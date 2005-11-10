Sfida alla capolista Spezia per l'Ostiamare, D'Andrea: "Guardiamo solo il nostro cammino"

Sfida alla capolista per l'Ostiamare. Il prossimo impegno della formazione romana sarà proprio contro lo Spezia che ha iniziato questo campionato nel migliore dei modi. In vista del match, l'attaccante dei viola Filippo D'Andrea ha parlato in conferenza stampa:

"Non devi stare a guardare contro quale squadra giochi, lo sappiamo che sono una squadra fortissima che è prima in classifica. Bravi loro, ma adesso noi dobbiamo guardare solo il nostro cammino. Stiamo passando un momento non facile, abbiamo perso delle partite che non meritavamo ma siamo un gruppo solido. Lavorare come abbiamo sempre fatto è l'arma per uscire da questo momento. Stiamo mancando un po' dal punto di vista realizzativo, ma produciamo e come ha detto anche il mister arriviamo però ci sta mancando l'ultimo passaggio, quella è la chiave per arrivare al gol.

Non molliamo mai, siamo sempre sul pezzo per sudare questa maglia e portare punti a casa. Il nostro alla fine è un gruppo di gente esperta, dobbiamo chiuderci in una bolla, parlare e lavorare. Già da sabato dobbiamo avere fame e determinazione giusta. Gli infortuni capitano sempre a me ma adesso sto bene, ho recuperato. Ogni volta che faccio gol non capisco più niente, l'esultanza viene da sé".