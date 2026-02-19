Sassuolo, Grosso: "Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli"
Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Verona, tornando però anche a quanto fatto a Udine, dove una grande ripresa ha consentito agli emiliani di ribaltare la sfida: "Nel secondo tempo di Udine abbiamo dovuto sciogliere i cavalli e proporre qualcosa in più per forza di cose perché c'era di recuperare una partita ma l'obiettivo è mantenere un grande equilibrio perché anche Doig è un giocatore di modalità offensiva, dall'altra parte con Walukiewicz siamo stati più guardinghi ma è importantissimo mantenere grande equilibrio".
La classifica vede il Sassuolo in una posizione assolutamente privilegiata dopo 25 giornate, con 32 punti al pari dell'Udinese e la decima posizione assoluta. I neroverdi hanno ben 11 lunghezze sul terzultimo posto, l'ultimo che vale la retrocessione in Serie B, e addirittura 17 di vantaggio sull'Hellas Verona.
