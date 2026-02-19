Modena, Dellavalle: "Con la Juve Stabia scontro diretto. Il sintetico non deve essere un alibi"

Alessandro Dellavalle, difensore del Modena, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con la Juve Stabia. Queste le sue parole raccolte da Avantigialli.com: “Dopo la sfida con la Sampdoria, ci siamo radunati insieme allo staff, e abbiamo capito che andava trovata una soluzione per uscire da quel brutto momento. Sono cosi arrivate due vittorie importanti, c’è sempre stata voglia di allenarsi e di farlo bene, semplicemente le cose non giravano”.

Negli ultimi incontri Dellavalle è stato schierato da titolare in difesa: “Mi so adattare a tutti e tre i ruoli di difesa, sulla fascia o al centro, io devo farmi trovare pronto per essere a disposizione di mister Sottil. Abiuso? Siamo amici, sabato è stato un bel duello visto che Fabio è un giocatore molto strutturato”.

Il prossimo impegno è la gara in trasferta contro la Juve Stabia: “Ci stiamo preparando sapendo che è uno scontro diretto per la classifica, giocheremo su un campo sintetico e dovremo mettere in campo le nostre armi per fare la nostra gara. Il campo non deve essere un alibi, sappiamo che è un match difficile per il terreno e l’ambiente, dobbiamo andare li e giocare come sappiamo. All’andata abbiamo visto come la Juve Stabia sia un’avversaria difficile da affrontare”.