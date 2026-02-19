Il Tar blocca tre club. Aggiornamenti su McTominay, Dybala e Pavlovic: le top news delle 13

Ottime notizie sul fronte Scott McTominay, leader del centrocampo azzurro, che si è fermato all’intervallo contro il Genoa, dopo aver giocato oltre venti minuti zoppicando. L’infiammazione al gluteo è quasi sparita del tutto e lo scozzese ha voglia di riprendersi il suo posto. Dopo aver saltato le sfide con Como e Roma ora c’è l’Atalanta all’orizzonte, e il Napoli spera di riaverlo al meglio.

Movimenti in difesa per la Juventus. La formazione bianconera è già alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare il pacchetto difensivo e allo stesso tempo deve far fronte a diversi interessamenti per i suoi giocatori in vista del mercato estivo. La qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo il 5-2 di Istanbul contro il Galatasaray, è molto difficile mentre in campionato il quarto posto è ancora possibile. Nonostante questo il club è già al lavoro per andare alla ricerca di nuovi profili. Il primo, rimanendo sempre sul reparto arretrato, sarebbe Marcos Senesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo starebbe accelerando per il centrale argentino di proprietà del Bournemouth. Potrebbe essere lui il primo rinforzo per mister Luciano Spalletti che attende forze fresche in vista del prossimo campionato. In uscita invece potrebbero esserci altri movimenti. Sempre secondo quanto si legge sul quotidiano, Federico Gatti sarebbe finito nel mirino del Lione mentre Pierre Kalulu piacerebbe molto in Premier League. Il nome del centrale francese sarebbe sul taccuino sempre del Manchester United.

Adesso è ufficiale: il Napoli, la Roma e la Fiorentina non potranno avere i loro tifosi al seguito per le trasferte per tutto il resto della stagione. Dopo la prima sentenza arrivata nelle scorse settimane e il ricorso effettuato dalle due tifoseria, nella giornata di oggi è arrivata la sentenza definitiva del TAR del Lazio, che ha confermato la prima sentenza. Il motivo della severissima punizione è da riscontrare nei fatti avvenuti lo scorso 18 e 25 gennaio. Nella prima occasione, infatti, un gruppo di tifosi viola diretti al Dall'Ara per la partita contro il Bologna si è incrociato in autostrada con un gruppo di tifosi della Roma diretto a Torino per la gara contro i granata. Né è seguita una rissa in piena autostrada che ha bloccato l'A1 all'altezza di Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo emiliano-romagnolo. I tifosi erano scesi dai veicoli affrontandosi con mazze, martelli, spranghe e caschi, con circa 200 ultras che rimasero coinvolti. Una settimana dopo avvennero gli scontri tra supporters del Napoli diretti a Torino e della Lazio di ritorno da Lecce, sempre sull'A1. Come appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, inoltre, i tifosi giallorossi starebbero valutando un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.

Arrivano aggiornamenti da Roma riguardo le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è fuori da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio che gli ha già fatto saltare le gare di campionato contro Udinese, Cagliari e Napoli. Sebbene in un primo momento fosse trapelata anche l'ipotesi di un piccolo intervento chirurgico per risolvere i fastidi della Joya, non sembrano in realtà questi i piani della Roma. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non sono previsti alcuni interventi chirurgici per il calciatore. La risonanza magnetica non ha evidenziato problemi curabili con un'operazione e per questo Dyabala sta svolgendo il proprio recupero come previsto inizialmente. La notizia dell'operazione si era diffusa dopo che ieri c'era stato un consulto medico a Trigoria. Consulto che, sempre secondo quanto appreso dalla redazione, sarebbe però stato fatto a Matias Soulé, alle prese ormai da tempo con una fastidiosa pubalgia che non gli permette di scendere in campo per 90 minuti da ottobre.

Arrivano aggiornamenti circa le condizioni di Strahinja Pavlovic. Nella serata di ieri, il tecnico del Milan ha dovuto rinunciare al proprio giocatore nella seconda frazione di gara contro il Como. In seguito a diversi colpi subiti, il difensore rossonero è stato sostituito in via precauzionale all'intervallo da Matteo Gabbia. Nella giornata di oggi, il centrale è stato sottoposto agli esami clinici del caso che hanno evidenziato un trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza si tratta di una contusione fortissima che ha generato anche una fuoriuscita di sangue e che arrivata ad interessare anche l'osso. Per fortuna è stata esclusa ogni tipo di rottura. Il difensore sarà costretto sicuramente a saltare la gara contro il Parma in programma domenica prossima alle ore 18 a San Siro.