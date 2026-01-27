Piccoli sblocca subito la gara del Franchi: Fiorentina in vantaggio sul Como per 1-0
La Fiorentina sblocca la partita dopo sette minuti grazie ad una combinazione bellissima tra Fabbian e Piccoli. L’ex Bologna crossa con forza al centro dove il centravanti calcia di prima intenzione forte e preciso, mandando completamente fuori giri Butez. Fiorentina 1, Como 0 al Franchi.
